Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:29

Ankara'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı

Ankara'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Ankara’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 3 şüpheli tespit edildi. Göçmen organizatörlerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 organizatör şüphelisi ve 17 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 3 cep telefonu, 4 bin 510 TL nakit para ele geçirilirken, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

Adliyeye sevk edilen E.B., C.B. ve İ.A. isimli şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Ankara'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı
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