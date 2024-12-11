Ankara’da göreve iade edilen emniyet müdürleri ifadeye çağırıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili firari Serdar Sertçelik'in yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmışlardı. Bir süre cezaevinde kalan ve haklarında idari soruşturma devam eden Çelik, Demircan ve Öner görevlerine iade edilmişti.

İFADEYE ÇAĞIRILDILAR

Ankara Emniyeti'nde tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer'in, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e "ortak mail hesabı" üzerinden dosya transferi yaptığı ortaya çıkmıştı. Güven'in bu yöntemle aynı mail adresine girip Dinçer'in yüklediği soruşturma dosyasına ulaştığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinçer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Murat Çelik, Şevket Demircan ve Kerem Öner ifadeye çağırıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çelik, Demircan ve Öner, soruşturmayı yürüten Terör suçları soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Asliye ceza mahkemesinde görülen davada haklarında adli kontrol kararı bulunan Emniyet görevlileri hakkında yeniden adli kontrol hükümleri uygulanmadan serbest bırakıldı.