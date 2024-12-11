Ankara’da göreve iade edilen emniyet müdürleri yeniden gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili firari Serdar Sertçelik'in yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmışlardı.

YENİDEN GÖZALTI

Geçtiğimiz Perşembe günü idari soruşturmanın tamamlanması ile görevlerine iade edilen Çelik ve Demircan yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik ve Demircan sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Çelik ve Demircan'ın ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.