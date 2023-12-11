Ankara’da hain pusu... Kız meselesi yüzünden silahlı 5 kişi araca pusu attı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3028. Caddesinde otomobil içerisinde bulunan K.A. (22), G.F.A.( 23) ile T.A. (22) kız meselesi yüzünden husumetli oldukları 5 kişi tarafından pusuya düşürüldü. Aracın içerisinde bulunan kişilere silahlarla ateş açan grup olay yerinden hızla uzaklaştı.

HAİN PUSUDAN KURTULAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde ağır yaralanan K.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken T.A. ise açılan ateşle hafif şekilde yaralandı.

1 HAFTA ÖNCE KAVGA ETTİLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ve K.A. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen S.Y.( 21), M.S.Ş. (20) . ve F.U. (18) isimli zanlıyı yakalarken 2 firarinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Yaklaşık 1 hafta önce eski kız arkadaş konusu yüzünden K.A. ile yanındaki arkadaşları husumetli olduğu S.Y.'yi darp ettikleri ortaya çıktı. K.A.'nın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.