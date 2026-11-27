Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayı ailesinden anne bozayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürülmüştü. Olay, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden olmuştu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Anne bozayı ve yavrusunun öldürülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilirken, olayın ardından anne bozayı ve yavrusuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, anne ayının yavrusunu emzirdiği ve yavrusuyla birlikte doğal yaşam alanında dolaştığı anlar yer aldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
GÖREVDEN ALINDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını açıklarken, soruşturma sürecinin tüm yönleriyle devam ettiğini belirtti.