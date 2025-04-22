Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı
Giriş Tarihi: 22.4.2025 03:44

Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde sıralarında Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs Bulvarı'ndan merkez istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, aynı yönde ilerleyen araç ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına doğru savrulan otomobillerde bulunan, H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45) H.C. (53) ve İ.E. (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan H.P. ve Y.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz