Ankara’da iş yerine gece yarısı silahlı saldırı: 6 şüpheli yakalandı

Ankara'da bir iş yeri ve önünde bulunan araçlara yönelik silahlı saldırı, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İŞ YERİNE GELDİKLERİNDE FARK ETTİLER

Olay, 1 Ekim 2026'da Ankara'da meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen çalışanlar, iş yerinin camında ve önünde park halinde bulunan 2 araçta kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kovan bulundu.

KAMERA KAYITLARI SAATLERCE İNCELENDİ

Saldırının aydınlatılması amacıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ekipler, olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Kamera kayıtlarından şüpheli araçların hareketleri ve kullandıkları güzergâhlar geriye dönük olarak takip edildi. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile olayda kullanılan araç ve silahla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişiler tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği, olay sırasında aracı kullandığı, olayda kullanılan araçla bağlantılı olduğu, şüphelileri olay sonrasında sakladığı ve saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen toplam 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı. Polisin kamera görüntüleri, araç hareketleri ve saha çalışmalarını birlikte değerlendirdiği soruşturma sonucunda, iş yerine yönelik silahlı saldırının bağlantıları ortaya çıkarıldı.