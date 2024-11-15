Ankara’da kafede silahlı dehşet

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam Üniversiteler mahallesindeki bir kafede, Sebahattin Yılmaz ve N.A. alacak verecek meselesinden dolayı kafede konuşmak için buluştular. Kafe'nin arka masasında oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A, Yılmaz'ı yanında bulunan silahla yaraladıktan sonra N.A. ile birlikte kafeden çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler, silahla birlikte yakalandı.

BORÇ MESELESİ YÜZÜNDEN VURMUŞLAR

N.A ile M.Y.A ortak oldukları şirkete Sebahattin Yılmaz'ın borcu olduğu ve uzun zamandır borcunu ödemediği öne sürüldü. Yılmaz'ın uzun süredir şüphelilerin telefona çıkmadığı ve borç meselesini konuşmak için bir araya geldikleri iddia edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Sebahattin Yılmaz'ın tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan N.A. ve M.Y.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ankara adliyesine sevk edilen şüphelilerin ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi. Şüpheli N.A ve M.Y.A 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ankara’da kafedeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı