Ankara’da kan donduran olay! Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşanan olay, tüm mahalleyi şoke etti. Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda, öğlen saatlerinde 24 yaşındaki A.E., tartıştığı eşi G.N.E. (21) ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakladı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI KAMERALARA YANSIDI

Bıçak darbeleriyle yaralanan G.N.E., pencereden bağırarak yardım istedi. Kadının çaresiz yardım çığlıkları çevredeki vatandaşları harekete geçirirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Saldırgan A.E., olay sonrası kaçtı.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ağır yaralanan kadın ve kardeşi Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük K.Ö., buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN KENDİNİ DE YARALADI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan A.E.'nin, aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edildi. Şüpheli, sağlık ekipleri eşliğinde Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, küçük K.Ö.'nün tedavisi devam ediyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Bu korkunç olay, toplumda büyük yankı uyandırdı.