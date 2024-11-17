Ankara’da kanlı buluşma: Sosyal medya fenomeni husumeti silahlı kavgaya dönüştü

Olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen sosyal medya fenomenleri Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener, gün boyu bir uygulama üzerinden tartıştıktan sonra yüz yüze görüşmeye karar verdi. Paylaştıkları konumda buluşan ikili, burada tartışmayı sürdürdü. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Cansum Şener yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Yıldırım'ın bacağına ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan ve acı içinde bağıran Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN ŞOKU

Çağlayan Yıldırım, silahlı saldırıya uğradığı anları ve olay sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Ayrıca, ikilinin tartışmalarını gün içerisinde sosyal medyada da sürdükleri, birbirlerine tehditkar ifadeler kullandıkları görüldü.

SUÇ MAKİNESİ ŞENER GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası erkek arkadaşıyla birlikte otomobile binerek kaçan Cansum Şener, Ankara Asayiş Şube Müdürülüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yakalandı. Şener'in 80 ayrı suç kaydının bulunduğu ve olayda kullandığı ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Şener ve erkek arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.