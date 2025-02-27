Ankara’da kayınpeder dehşeti: Kızını darp eden damadını boğazından bıçakladı!

Ardından Gökhan Çapar, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte konuşmak için aracıyla kayınpederi ve kayınvalidesini aldı. Aracını Basri Mahallesi'nde bir noktaya park eden Çapar ve kayınpederi arasında, araç içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, aracın arka koltuğunda oturduğu öğrenilen M.K., damadı Gökhan Çaparı boğazından bıçakladı.