Ankara’da kazan yapan araca başka otomobil çarptı: 2 kişi can verdi

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı. O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı.