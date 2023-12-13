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Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:02

Ankara'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü!

Ankara'da Kerem Atmaca ile arkadaşları T.A. ve G.F.A., aralarında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

DHA
Ankara’da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü!

Kan donduran olay, pazar günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atmaca ile arkadaşları T.A. ve G.F.A., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan grubun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Kerem Atmaca hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Atmaca'nın bir hafta önce arkadaşları ile birlikte kız meselesi nedeniyle S.Y.'yi darbettiği belirlendi. Olayla ilgili, S.Y. ile M.S.Ş., N.Y., Y.Y., U.Y., O.K.Y., K.D., F.U. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 1 adet 9 mm ve 2 adet 7,65 mm tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden F.U. ve O.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü!
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