Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da koca vahşeti: Eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!
Giriş Tarihi: 20.2.2025 19:18

Ankara’da koca vahşeti: Eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi ile tartışan adam olayın büyümesi üzerine eşi ve kayınbiraderini bıçaklayıp kaçtı. Yaralı eş ve kayınbirader hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan cani kıskıvrak yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de yaraladığı tespit edilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

DHA
Ankara’da koca vahşeti: Eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çiftin oturduğu evde meydana geldi. A.E., bilinmeyen nedenle eşi G.N.E. ile tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, pencerede 'yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

KENDİSİNİ DE YARALADI

Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da koca vahşeti: Eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA