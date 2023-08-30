Ankara’da koca vahşeti: Eşini öldürüp intihar etti!

"Geldi arabasını dükkanımın önüne çekti, ben de almasını istedim. Sinirliydi ve '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti, silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına ateş etmiş" ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.