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Giriş Tarihi: 5.12.2024 13:19

Ankara’da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin evinde canına kıymaya kalktı!

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs mutfaktan bıçak alarak canına kıymaya çalıştı. Polislerin ikna çalışmaları sonucu şahıs, bıçağı bırakarak teslim oldu. İşte detaylar…

İHA
Ankara’da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin evinde canına kıymaya kalktı!

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.V. hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve gitti. Evde eşini göremeyen M.V., mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayarak bağırmaya başladı. M.V.'nin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailevi problemleri nedeniyle intihar etmeye kalkışan M.V., polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. M.V. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Ankara’da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin evinde canına kıymaya kalktı!
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