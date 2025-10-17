Ankara’da korkunç olay! Tohum ekme makinesinin altında kalan çiftçi öldü

Kaza, öğle saatlerinde Ankara'nın Polatlı İlçesi Çokören Mahallesi'nde meydana geldi.

TOHUM EKME MAKİNASININ ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, Tarlasına tohum ekimi yapan 71 yaşındaki Seyfi Şahin, traktörün arkasındaki tohum ekme makinesini yağlamak istedi. Hareket halindeki traktörden inen Şahin, tohum ekme makinesinin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Seyfi Şahin düştü, makinenin altında sıkıştı.

DİREKSİYON BAŞINDA CAN VERDİ

Yaralanan Şahin, kendi imkanlarıyla makinenin altından çıkıp, hareket halindeki traktöre yetişti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen traktörü durduran Şahin, bilincini kaybederek sürücü koltuğuna yığıldı. Görgü tanığı bölgedeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin'in ilk belirlemelere göre iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 4 çocuk babası Seyfi Şahin'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.