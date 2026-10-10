Ankara’da Küçük Muhammed’e acı veda: Toprağa verildi!

Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk kara yolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet 1 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.