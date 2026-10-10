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Giriş Tarihi: 10.10.2026 14:56

Ankara'da Küçük Muhammed'e acı veda: Toprağa verildi!

Ankara'da otomobilin bisikletine çarpması sonucu 10 yaşındaki Muhammed Emin Kutaş hayatını kaybetti. Küçük Muhammed, toprağa verildi.

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Ankara’da Küçük Muhammed’e acı veda: Toprağa verildi!
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Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk kara yolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet 1 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

3 kardeşin en küçüğü olan Muhammed Emin Kutaş, için düzenlenen cenaze törenine; ailesi, arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Muhammed Emin Kutaş'ın cenazesi, Cami-i Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü M.Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #ÇUBUK

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Ankara'da Küçük Muhammed'e acı veda: Toprağa verildi!
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