Ankara’da operasyon: Kömür yüklü TIR’da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir TIR ile uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alındı.
1,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Harekete geçen polis ekipleri, TIR'ı Altındağ ilçesinde durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, kömürlerin arasına gizlenmiş kovalarda toplam 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video