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Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:14

Ankara'da operasyon: Kömür yüklü TIR'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kömür yüklü bir TIR'da yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Ankara’da operasyon: Kömür yüklü TIR’da 1,5 kilo esrar ele geçirildi
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir TIR ile uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alındı.

1,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen polis ekipleri, TIR'ı Altındağ ilçesinde durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, kömürlerin arasına gizlenmiş kovalarda toplam 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #ALTINDAĞ

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Ankara'da operasyon: Kömür yüklü TIR'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi
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