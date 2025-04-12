Ankara’da parkta liseli kızların dayak dehşeti! 4 kız öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir parkta yaşanan olay, sosyal medyada infiale yol açtı. Bir meslek lisesinde okuyan kız öğrencilerden oluşan grup, başka bir kız öğrenciyi önce parkta ardından ise caddede darp etti.

Öğrencinin saçından sürüklenip, tekmelendiği anlar kameraya yansıdı. Gruptakiler, darp ettikleri kıza özür dileterek, şikayetçi olmaması yönünde tehditlerde bulundu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ, ÖĞRENCİ KURTULDU

Parktan caddeye taşan saldırıya yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Vatandaşın araya girmesiyle darp edilen öğrenci, saldırgan grubun elinden kurtuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, eylemin mağduru 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi S.N.H.'nin ifadesine başvuruldu. İfade ve görüntüler doğrultusunda tespit edilen T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıkta ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece sorguları tamamlanan 4 şüpheli, "Birden fazla kişi tarafından birlikte cebir ve tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL, 12 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.