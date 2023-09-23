Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da piyasa değeri 4,5 milyon liralık esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 23.9.2023 10:44

Ankara’da piyasa değeri 4,5 milyon liralık esrar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. Narkotik timleri, piyasa değeri 4 milyon 500 bin Türk lirası olan 18 Kilo 100 gram esrar ele geçirilirken A.Ç. isimli zanlıyı da gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da piyasa değeri 4,5 milyon liralık esrar ele geçirildi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda Çankaya bölgesinde A.Ç. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

4 MİLYON DEĞERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 4 milyon 500 bin Türk lirası olan 18 Kilo 100 gram esrar ele geçirildi. A.Ç. isimli zanlı da gözaltına aldı. Ankara emniyetine getirilen şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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Ankara’da piyasa değeri 4,5 milyon liralık esrar ele geçirildi
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