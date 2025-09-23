Ankara’da sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddia edilen cani doktor hakkında mütalaa bekleniyor

Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddia edilen doktor Muhammet Mustafa Duman'ın "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaytaraf avukatları ve tutuklu sanık Muhammet Mustafa Duman katıldı. Mahkeme başkanı bu celsede tanık dinleneceğini bildirdi.

MARKETTEN VİLEDA VE MUŞAMBA ALMIŞ

Söz alan müşteki T.Ü'nün avukatları bahsi geçen yavru köpeklerin 3 tanesinin müvekkiline ait olduğunu ve maddi manevi sıkıntı yaşadığını ifade ederek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, katılma talebinin kabulüne karar verdi. Tanık İ.K, taksicilik yaptığını, sanık Duman'ın da taksisine binerek köpek sahipleneceğini söyledi. Duman'ın araca köpekleri koyup koymamasında bir sakınca olup olmadığını sorduğunu söyleyen ve köpeklerin yavru olmasından dolayı bu duruma izin verdiğini dile getiren İ.K, "Karşıyaka mezarlığına gittik. 3 kişi köpekleri sanığa teslim ettiler, sanığın batı kentteki evine giderken markete uğramak istedi. Vleda ve muşamba aldı. Abi ev kirlenmesin diye alıyorum dedi. Sonra yola devam ettik ve evine bıraktım. Arabada 2 yaş mama kalmış bende sonradan fark ettim. Olaydan bir gün sonra köpekleri teslim eden kişiler taksi durağına geldi. Köpekleri nereye bıraktığımı öğrenmek istediklerini söylediler. Sanığı aradıklarını, köpekleri görmek istediklerini söylediklerini fakat kendilerini engellediğini söylediler. Daha sonra onları sanığın evine götürdüm ve oradan ayrıldım. Sonra ne oldu bilmiyorum." dedi.

"ÖRNEKLERDE KAN İZİNE RASTLANMADI"

Tanık beyanının ardından sanık Duman, tanığın o gün herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı, aleyhine hiçbir durumun olmadığını öne sürdü.

Duman, "5 aydır mağdurum. Gelen son Adli Tıp raporunda evimin 7 farklı yerinden alınan örneklerde kan izlerine rastlanmadı. Masumum" beyanında bulundu. Adli Tıp raporlarıyla üzerine atılı suçların lehine döndüğünü savunan Duman, "Bu dava soyut bir dava, bu şahıslar öldürme şüphesini kanıtlayamaz. Ama çıkan raporlarla benim suçsuz olduğum anlaşılır. Tutukluluk halimin sonlandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları ise aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini, müvekkilin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmadığını ifadede ederek, sanık hakkında tahliye talebinde bulundu. Bunun üzerine müşteki avukatları mahkemeden , sanığın tutukluluk halinin devamını ve her bir köpek için ayrı ayrı ceza almasını istedi. Duruşma savcısı mahkemeden, sanığın tutukluluk halinin devamını isteyerek, esas hakkında mütalaa için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, dosyanın esas hakkında mütalaayı hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar vererdi. Duruşmayı 17 Ekim'e ertelendi.