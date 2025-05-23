Ankara’da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca "Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına istinaden soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bayi/Ofisler üzerinden 33 Kamu Görevlisi adına ikiz E-İmza çıkartmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden şüpheli şahıslara yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında kimliği tespit edilen 71 şüpheden 58'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.