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Giriş Tarihi: 23.5.2025 16:35 Son Güncelleme: 23.5.2025 16:35

Ankara'da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 16 ilde sahte belge operasyonu düzenlendi. Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yolla menfaat temin ettikleri öne sürülen 58 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca "Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına istinaden soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bayi/Ofisler üzerinden 33 Kamu Görevlisi adına ikiz E-İmza çıkartmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden şüpheli şahıslara yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında kimliği tespit edilen 71 şüpheden 58'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Ankara'da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı
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