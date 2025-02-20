Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da sahte içki nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.2.2025 18:14 Son Güncelleme: 20.2.2025 19:00

Ankara’da sahte içki nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. 36 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da sahte içki nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

34 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sahte içki nedeniyle Ankara'da 51, Sincan'da 10, Polatlı'da 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Ankara'da 32, Sincan'da 1, Polatlı'da 1 kişin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli tutuklanırken 38 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara’da sahte içki nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti
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