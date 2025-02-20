Ankara’da sahte içki nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

34 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sahte içki nedeniyle Ankara'da 51, Sincan'da 10, Polatlı'da 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Ankara'da 32, Sincan'da 1, Polatlı'da 1 kişin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli tutuklanırken 38 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.