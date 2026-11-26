Ankara'da telefon dolandırıcıları, bu kez 76 yaşındaki bir vatandaşı hedef aldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, FETÖ soruşturması bahanesiyle korku ve panik yaratarak yaşlı adamın 810 bin lirasını almaya çalıştı. Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi, dolandırıcılık girişiminin önüne geçti.

41 KİŞİNİN İSMİ SORUŞTURMADA GEÇİYOR DEDİLER

Olay, 24 Kasım akşamı yaşandı. 76 yaşındaki Ramazan B.'yi telefonla arayan ve kendilerini polis S.K. ile İ.K. olarak tanıtan kişiler, yaşlı adama kendisinin, eşinin ve aralarında komşularının da bulunduğu toplam 41 kişinin FETÖ soruşturmasında adının geçtiğini söyledi. Yaşlı adamın güvenini kazanmaya çalışan şüpheliler, kendilerine yardımcı olması gerektiğini ileri sürdü. Kuyumcuların ve bankaların da soruşturma kapsamında olduğunu, bölgede operasyon düzenleneceğini iddia eden dolandırıcılar, Ramazan B.'ye kimseye bilgi vermemesi yönünde uyarıda bulundu.

6 BİLEZİK VE 40 GRAM ALTININI BOZDURDU

Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan Ramazan B., elindeki 6 bilezik ile 40 gram altını kuyumcuda bozdurdu. Elde ettiği 810 bin lirayı ise dolandırıcıların verdiği banka hesabına gönderdi. Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devreye girmesiyle dolandırıcılık girişiminin boyutu ortaya çıkarıldı.

EMNİYET EKİPLERİNDEN ZAMANINDA MÜDAHALE

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, paranın gönderildiği banka hesabı tespit edildi. Hesapta bulunan paraya bloke konulması sağlanarak dolandırıcıların paraya erişimi engellendi. Ramazan B.'nin parasının kendisine iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ VE BELGELERLE GÜVEN KAZANMIŞLAR

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan tespitlerde zanlıların, vatandaşların güvenini kazanmak ve söylediklerini inandırıcı hale getirmek amacıyla sahte polis kimlikleri ve çeşitli sahte belgeleri mağdurlara gönderdikleri belirlendi.