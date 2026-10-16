Ankara’da suç örgütüne operasyon! 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlardan başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, örgütün faaliyetleri, yapılanması, gelir kaynakları ve suç eylemleri deşifre edildi.

HİYERARŞİK YAPIYLA HAREKET ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, K.Ö.'nün liderliğini, A.A.'nın ise yöneticiliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah sattığı belirlendi. Şüphelilerin, faaliyetlerini belirli bir iş bölümü çerçevesinde, katı bir hiyerarşi ve bağlılık içerisinde yürüttükleri tespit edildi.

FİRARİ ÖRGÜT ÜYELERİNE MADDİ DESTEK

Soruşturmada, cezaevinde bulunan ve haklarındaki aranma kayıtları nedeniyle firari durumda olan örgüt üyelerine, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla maddi destek verildiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu kapsamda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılmasına da karar verildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü sürdüğü bildirildi.