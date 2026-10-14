Ankara’da taksici dehşeti! Eve girerken kurşunladı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.

EŞYALARINI ALDIĞI SIRADA ATEŞ AÇTI

Taksinin bagajından eşyalarını alan S.G., binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Saldırının nedeni ve olayın ayrıntılarının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.