Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında gelen ihbarlar, müşteki beyanları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen veriler üzerinde inceleme yapıldı. Ayrıca icra müdürlüğünden, şüphelilerin alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçlu şahısların ifadeleri alındı.

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 6 şüphelinin tefecilik suçunu işlediği yönünde deliller elde edildi. Bunun üzerine şüphelilerin gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör