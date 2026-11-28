Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; gelen ihbarlar, müşteki beyanları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen veriler mercek altına alındı. Ayrıca şüphelilerin alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçlu kişilerin ifadeleri alındı ve çevre araştırmaları yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda tefecilik suçunu işledikleri şüphesi bulunan 6 kişi tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi.

6 ŞÜPHELİYE DE ADLİ KONTROL

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerin tamamı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.