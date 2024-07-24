Mansur Yavaş Ankara’da toplu ulaşıma %40 zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.







Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.





SENE BAŞINDA 15 TL OLAN TAM BİLET 21 TL'YE YÜKSELDİ

1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 Tl olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu.







Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.