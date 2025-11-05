Ankara’da trafik kavgasında eşinin ölümüne sebep olmuştu: O davada karar çıktı!

Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül 2023'te Cevdet Dündar, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, havaya ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar ise hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali Kürk ise serbest bırakıldı.