Olay, 26 Kasım'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, YDA Center önünde meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 28 Kasım'da sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sanal devriye çalışmaları sırasında, aracın trafikte tehlike oluşturacak şekilde kullanıldığı görüldü. Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince araç ve sürücüsüne yönelik işlem başlatıldı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Yapılan tespitler sonucunda aracın sürücüsünün Adem A. (22) olduğu belirlendi. Şahsın sürücü belgesine el konulurken, "saygısızca araç kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından işlem uygulandı. Otomobil ise ilgili kanun hükümleri doğrultusunda yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca, Adem A.'nın "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.