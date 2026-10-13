Ankara’da uyuşturucu baskını! 31 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız silah suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 33 şüpheli hakkında delil elde edildi. Şüphelilerin; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma", "kabul etme veya bulundurma", "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri yönünde delillere ulaşıldığı bildirildi.

14 İLÇEDE DÜĞMEYE BASILDI

Bu kapsamda Ankara merkezli 14 ilçede eş zamanlı operasyon için harekete geçildi. Operasyon kapsamında şüpheliler gözaltına alınırken, ikametlerinde arama yapıldı ve suç unsurlarına el konuldu.

UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle sıralandı; 1 kilo 27 gram metamfetamin, 2 kilo 235 gram kubar esrar, 2 kilo 320 gram skunk, 1.305 adet sentetik ecza, 127 adet ekstazi, 47 kök kenevir, 700 gram sentetik kannabinoid elde edilebilir 7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 gram kokain, 5 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 347 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 34 adet cep telefonu, malzemeleriyle birlikte 7 adet iklimlendirme çadırı, 10 litre sıvı bitki gübresi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 lira.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 33 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.