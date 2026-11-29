Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 132 kök Hint keneviri ve 554 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin üretimi ve hazırlanmasında kullanıldığı değerlendirilen 6 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirme düzenekleri ve paketleme malzemelerine de el konuldu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANKAZAN'DA 4 KİLO 520 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kahramankazan ilçesinde de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 4 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör