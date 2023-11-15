Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:43

Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çelik kasa ve anfi hoparlör içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu uyuşturucu tacirlerinin deşifre etti. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANFİ HOPARLÖR İÇİNDEN ÇIKTI

Gerçekleştirilen operasyonda çelik kasa ve anfi hoparlör içerisine zulalanmış halde; 233 gram kokain, 769 gram metamfetamin,30 adet sentetik ecza, 2 gram esrar, 1 kaleşnikof tüfek, 1 tabanca ve uyuşturucu malzemelerini tartmak için kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 130 lira ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
Ölen akrabaları ile birlikte yaşıyorlar, su bile içiriyorlar! "Onları ölü değil hasta olarak görüyoruz"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eren Erdem Özgür Özel’e şeref sözünü hatırlatıyor, ortamı siz hayal edin
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı
Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi
"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"
Biden'dan Gazze'deki rehinelere ilişkin açıklama: Dayanın geliyoruz
Dalia Garih 452 milyon lira ile ne yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA