Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu uyuşturucu tacirlerinin deşifre etti. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ANFİ HOPARLÖR İÇİNDEN ÇIKTI
Gerçekleştirilen operasyonda çelik kasa ve anfi hoparlör içerisine zulalanmış halde; 233 gram kokain, 769 gram metamfetamin,30 adet sentetik ecza, 2 gram esrar, 1 kaleşnikof tüfek, 1 tabanca ve uyuşturucu malzemelerini tartmak için kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 130 lira ele geçirildi.