Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve silah suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki mevzuata muhalefet suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 33 şüpheli tespit edildi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan şüphelilerden birinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında delil durumu itibarıyla 11 şüpheli, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Cumhuriyet başsavcılıklarında hazır edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan diğer 21 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.