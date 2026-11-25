Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmasına, ayrıca ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.