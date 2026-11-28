Ankara'da uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, söz konusu suçları işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen 23 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.