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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:15

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu:19 gözaltı

Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlamalarıyla gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, firari 1 şüpheli ise aranıyor.

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İHA
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu:19 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda;

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 20 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA
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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu:19 gözaltı
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