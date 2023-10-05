Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 5.10.2023 19:29

Ankara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın 21.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

AA
Ankara’da yarın 21.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;

"Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Gelecekte siz yoksunuz!
Rusya Zengezur'u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’
Emniyet adım adım takip etti! 2 milyarlık bahis çetesi böyle çökertildi
Gözünüze girdi mi şimdi
MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe: Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandırmıştı! Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA