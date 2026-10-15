Ankara’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasında! 16 Ekim Ankara’da okul var mı, yok mu?

Başkentte yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenirken eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Ankara Valiliğinin duyuruları takip edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim tarihli hava tahmini de öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

16 EKİM CUMA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre eğitim öğretimin olağan takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ankara Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılması durumunda kararın kapsamı ve geçerli olduğu eğitim kurumları ayrıca netleşecek.

Öğrenciler ve veliler, tatil iddialarıyla ilgili güncel bilgileri Ankara Valiliğinin resmi internet sitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün duyuruları üzerinden takip edebilir.