Ankara’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasında! 16 Ekim Ankara’da okul var mı, yok mu?

Başkentte yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenirken eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Ankara Valiliğinin duyuruları takip edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim tarihli hava tahmini de öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.
Ankara'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre eğitim öğretimin olağan takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ankara Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılması durumunda kararın kapsamı ve geçerli olduğu eğitim kurumları ayrıca netleşecek.
Öğrenciler ve veliler, tatil iddialarıyla ilgili güncel bilgileri Ankara Valiliğinin resmi internet sitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün duyuruları üzerinden takip edebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor❗️ https://t.co/6zjxANhbrt— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 14, 2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre Ankara'da 16 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 17 derece civarında olması öngörülüyor.
Yağışlı havanın gün içerisinde zaman zaman etkisini göstermesi beklenirken vatandaşların dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların güncel tahminleri kontrol etmesi, yağış nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı hazırlıklı olmasını sağlayabilir.
ANKARA YARINKİ VE BUGÜNKÜ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU