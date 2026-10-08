Ankara’da “yeni nesil suç örgütleri” operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılara yönelik operasyon düzenlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 ikamet adresi ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 10 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda suç unsuru eşya ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. 7 Ekim'de başsavcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilen 11 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikçe 11 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Firari durumdaki 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.