Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da “yeni nesil suç örgütleri” operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:12

Ankara’da “yeni nesil suç örgütleri” operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Ankara’da kamuoyunda “Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılara yönelik operasyon düzenlendi. 9 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere 10 adreste yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da yeni nesil suç örgütleri operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılara yönelik operasyon düzenlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 ikamet adresi ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 10 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda suç unsuru eşya ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. 7 Ekim'de başsavcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilen 11 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikçe 11 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Firari durumdaki 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

#ANKARA #KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Ankara’da “yeni nesil suç örgütleri” operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
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