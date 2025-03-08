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Giriş Tarihi: 8.3.2025 15:36 Son Güncelleme: 8.3.2025 15:42

Ankara'da zehir operasyonu: 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen yılan zehri operasyonunda 6 milyon lira değerinde 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da zehir operasyonu: 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.L ve S.S isimli 2 kişinin kobra yılanı zehri taşıdıkları bilgisi sonrası ortak operasyon düzenledi.

19 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin bulunduğu 34 GDK 622 plakalı otomobil, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada tükenmez kalemlerin içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirdi. Yaklaşık 6 milyon lira değerindeki zehri satmak için müşteri aradıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara'da zehir operasyonu: 19 tüp kobra zehri ele geçirildi
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