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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:17

Ankara’da zehir tacirlerine darbe! 40 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 42 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da zehir tacirlerine darbe! 40 gözaltı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Ankara’da zehir tacirlerine darbe! 40 gözaltı
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