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Giriş Tarihi: 9.8.2024 20:22 Son Güncelleme: 9.8.2024 20:26

Ankara'daki feci kazaya ilişkin bakanlıktan açıklama

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ankara’daki feci kazaya ilişkin bakanlıktan açıklama

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Polatlı mevkisinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Ankara'daki feci kazaya ilişkin bakanlıktan açıklama
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