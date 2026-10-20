Haberler Yaşam Haberleri Ankara’dan uyuşturucu darbesi: 42 şüpheliye eş zamanlı operasyon! 40 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:28

Ankara’dan uyuşturucu darbesi: 42 şüpheliye eş zamanlı operasyon! 40 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımını özendirme suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Ankara’dan uyuşturucu darbesi: 42 şüpheliye eş zamanlı operasyon! 40 gözaltı
  • ABONE OL

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’dan uyuşturucu darbesi: 42 şüpheliye eş zamanlı operasyon! 40 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA