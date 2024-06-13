Ankara’ya hastalıklı köpekleri getirmişti! Buket Özgünlü için istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada 'Köpek velisi' adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 27 köpek sahiplendiğini ve Ankara'ya getireceğini söylemişti. Paylaşım üzerine Ankara Valiliği harekete geçerek yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.
TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Buket Özgünlü ve araç kullanıcısı Muhammed Savaş Demir gözaltında alındı. İfade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Özgünlü ve Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özgünlü 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan tutuklanırken, Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özgünlü'nün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.
4'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Başsavcılık tarafından Buket Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Özgünlü hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini söyledi. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
'SOMUT DELİL YOK'
Özgünlü'nün Avukatı Esat Şahin, Özgünlü'nün sahipli bir hayvana işkence ettiği gibi bir iddia bulunmadığını söyleyerek, "Soyut yada somut bir delil olmamasına rağmen tutuklama gerekçesinde hayvana işkence suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç süphesi varlığı gösteren delillerin bulunması gibi bir gerekçeyle tutuklama kararı verilmesi son derece hukuksuz ve mesnetsizdir.
Hukuka aykırı verilmiş bu karara en yakın zamanda itiraz edeceğiz" dedi.
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