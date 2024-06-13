Ankara’ya hastalıklı köpekleri getirmişti! Buket Özgünlü için istenen ceza belli oldu





4'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Başsavcılık tarafından Buket Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Özgünlü hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini söyledi. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.