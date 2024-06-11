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Haberler Yaşam Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı
Giriş Tarihi: 11.06.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:22

Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Özgünlü'nün gelirim yok demesine rağmen 9 daire ve 2 depo sahibi olduğu, öte yandan köpeklerin sakat bırakılarak para toplandığı iddia edildi...

UMAY SENA SÜMER
Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

Sosyal medyada 'Köpek velisi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yavru 14 tane yetişkin 27 köpek köpek sahiplendiğini söyledi.

Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

Sahiplenilen 2 köpeğin ise yolda öldüğü tespit edildi. Hakimlik Boyacı'nın Ankara'ya getirdiği köpek sayısının fazla olması ve yolda 2 köpeğin ölmesi nedeniyle 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı.

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Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

HAYVANLARIN SAKAT BIRAKILIP PARA TOPLANDIĞI İDDİASI

Kuduz tehlikesi olan 29 köpeği Ankara'ya getiren Özgünlü hakkında korkunç bir iddia gündeme geldi. Özgünlü'nün Şanlıurfa barınağından sahiplendiği köpekler gibi Kahramanmaraş barınağından da köpek sahiplenip para topladığı iddia edildi.

Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

Ankara'nın mahallelerinde, İstanbul'daki Sazlıdere, Çatalca Belgrad ve Balaban köyünden getirilen köpeklerin kimini sopayla kafadan vurup felç edildiği, kimini asitle derisinin yakıldığı ve zarar verilen köpeklerin Patiliköy isimli yerlere götürülerek sakat kalan hayvanların üzerinden para akışı sağlandığı iddia edildi.

Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

9 DAİRE 2 DEPO

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve durumum yok gelirim yok diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

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