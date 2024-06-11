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Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı
Giriş Tarihi: 11.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
16:22
Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı
Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Özgünlü'nün gelirim yok demesine rağmen 9 daire ve 2 depo sahibi olduğu, öte yandan köpeklerin sakat bırakılarak para toplandığı iddia edildi...