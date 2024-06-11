Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar! Kuduz risk bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı

9 DAİRE 2 DEPO

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve durumum yok gelirim yok diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.