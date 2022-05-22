Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

"İstanbul Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, talimat duruşmasında avukat arkadaşımız Ebrar Akbıyık basının gözleri önünde duruşmaya alınmadı. Sanık Oğuz Ata'ya soru sorulmasına müsaade edilmiyor. Sormak lazım: 'Mağdur avukatıyım' diyen kişi hiçbir gerekçe belirtmeden duruşmaya alınmıyor ise mağdur ve vekilinin soru sorma hakkı 'Daha çok talimat dosyam var, işimiz yoğun' denilerek engelleniyorsa adalete sığınan kişilerin inancı ve adalete olan güveni zedelenmez mi? Kim koruyor bu insanları merak ediyoruz.

DÜĞÜMÜ ADLİ TIP KURUMU ÇÖZECEK

Dr. Oğuz Ata, sözde alacaklı olduğu dayısı Mehmet Tüm'e anlaşma için noterden vekâlet gönderdiğini mahkemede itiraf etmişti. Ancak Mehmet Tüm müvekkillerimin o dönemki avukatları Mehmet Emir Polat ve aile bireyleriyle yaptığı 'sulh nameyi'de inkâr etti. Bu konuda dosya şu an adli tıp kurumunda. Biz bu arada eski Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı imza, yazı, belgede sahtecilik uzmanı Mehmet Kocabadak'dan bilirkişi raporu aldık. İncelemesini tamamladı ve inceleme neticesinde yılların verdiği tecrübeye dayanarak; hem senetteki sahte imzanın hem de sulhnamedeki imzaların Mehmet Tüm'ün elinden çıktığı belgelendi.