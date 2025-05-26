Anlaşma sağlanamazsa İzmir’de 22 bin işçi 29 Mayıs’ta greve gidecek

İzmir'in Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak ve Gaziemir İlçelerindeki grev dalgası bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubelerle işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen arasında 22 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

22 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

İşverenin yüzde 22.19'luk maaş artış önerisi işyerlerinde örgütlü sendika tarafından kabul görmeyince geçtiğimiz haftalarda DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası örgütlü olduğu işyerlerine grev ilanı astı. Sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 28 Mayıs Çarşamba'yı 29 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece saat 24.00'da işyerlerine üzerinde 'Bu işyerinde grev var' yazan pankart asıp greve çıkacaklarını duyurdu.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sendikanın 180 bin lira maaş istediğini belirtip bu rakamları vermemiz mümkün değil dedi. Tugay'ın açıklamasını yalanlayan sendika ise 180 bin liralık rakamın gerçeği yansıtmadığını, belediye yönetiminin iddia edilen rakamın yarısını vermesi halinde hemen toplu sözleşmeyi imzalayacaklarını belirtti.

İZBB SON OLARAK YÜZDE 30'LUK MAAŞ ARTIŞI ÖNERDİ AMA…

İşveren önceki gün gerçekleşen son görüşmede daha önce önerdiği yüzde 26.19'luk maaş artış teklifini yüzde 30'a çıkarsa da sonuç değişmedi.

KABUL EDİLEBİLİR BİR TEKLİF DEĞİL

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topel, "Bu teklif için kendilerine teşekkür ettik. Ama bu bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Yarın görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

ANLAŞMA OLMAZSA 29 MAYIS'TA 22 BİN İŞÇİ GREVE ÇIKACAK

Sendikanın greve gideceğini duyurduğu tarihe saatler kala tüm gözler taraflar arasında yapılacak yeni görüşmelere çevrildi. Eğer bu görüşmelerden de sonuç çıkmazsa sendika 29 Mayıs Perşembe günü günün ilk saatlerinden itibaren iş bırakıp greve çıkacak. 22 bin işçinin iş bırakması ile birlikte başta kent içi toplu ulaşım olmak üzere belediye hizmetleri durma noktasına gelecek.

OTOBÜSLER ÇALIŞMAYACAK, TOPLU ULAŞIM FELÇ OLACAK

Kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan ESHOT otobüsleri çalışmayacağı için İzmirliler 29 Mayıs Perşembe günü sabah resmen kabusa uyanacak. İzmirlilerin evden işe, işten eve giderken kullandıkları belediye otobüsleri çalışmayacağı için duraklarda büyük yığılmalar oluşacak. İzmirliler ulaşım sağlanamadığı için işyerlerine ya geç kalacak ya da gidemeyecek.

OTOPARKLAR ÇALIŞMAYACAK İZBB MİLYONLARCA LİRA ZARAR EDECEK

Grev sadece ulaşımı değil büyükşehir belediyesine bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkları da vuracak. Kent genelinde her gün binlerce araç sürücüsünün araçlarını park ettikleri açık ve kapalı otoparklar çalışmayacak. Otoparkları çalıştıran İzelman görevlileri iş bırakacağı için büyükşehir belediyesi milyonlarca liralık otopark gelirinden de olacak. Kent genelinde İzelman'ın kontrolünde bulunan cadde ve sokak kenarlarındaki açık otoparklar görevli personel çalışmayacağı için başıboş kalacak. Durum böyle olunca İzmirliler araçlarını cadde ve sokaklarda park yasağı olmayan noktalara ücret ödemeden park edebilecek.

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE SULAMA İŞLEMLERİ YAPILMAYACAK

Grevden İzmir genelinde büyükşehir belediyesinin kontrolünde olan park, bahçe ve rekreasyon alanları da nasibini alacak. Buralarda hem çöp toplanmayacak hem de bakım, onarım ve sulama işlemleri yapılmayacak. Hava sıcaklıklarının da etkisi ile bu alanlarda peyzaj amaçlı dikilen çok sayıda çiçek ve bitki kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecek.